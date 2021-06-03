Автомобилистов предупредили о новом штрафе

Изменения прорабатывают МВД, Минюст и Минтранс

Как пишет со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око" портал Autonews.ru, в России может появиться новый административный штраф - за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.

"Средняя скорость - это метод измерения скорости транспортного средства на участке дороги с помощью двух синхронизированных камер фотовидеофиксации, установленных в начале и в конце участка контроля", - объяснили эксперты.

Привлекать к ответственности планируют по статье 12.9 КоАП. Изменения прорабатывают МВД совместно с Минтрансом и Минюстом.

Как при этом отметили в Ассоциации, на участках дорог, оборудованных фотовидеофиксаторами, наблюдается снижение аварийности до 50%.

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