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Автомобилистов предупредили о новом штрафе

09:07
  • четверг
  • 03 июня 2021

Изменения прорабатывают МВД, Минюст и Минтранс

Как пишет со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око" портал Autonews.ru, в России может появиться новый административный штраф - за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.
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"Средняя скорость - это метод измерения скорости транспортного средства на участке дороги с помощью двух синхронизированных камер фотовидеофиксации, установленных в начале и в конце участка контроля", - объяснили эксперты.

Привлекать к ответственности планируют по статье 12.9 КоАП. Изменения прорабатывают МВД совместно с Минтрансом и Минюстом.

Как при этом отметили в Ассоциации, на участках дорог, оборудованных фотовидеофиксаторами, наблюдается снижение аварийности до 50%.

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