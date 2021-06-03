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"Очень страшно": Пригожин составил завещание во время борьбы с COVID-19

09:17
  • четверг
  • 03 июня 2021

Продюсер рассказал, что шесть дней дышал с помощью аппарата ИВЛ

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что тяжело перенес заболевание COVID-19, и поэтому в какой-то момент даже решил правильным составить завещание. Сейчас документ находится у адвоката Сергея Жорина.

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"Когда шесть дней сам не дышишь - это очень страшно. Даже составил завещание", - признался продюсер в интервью на шоу "Вечерний Ургант". В четверг Пригожин пришел в студию к телеведущему Ивану Урганту вместе со своей женой, певицей Валерией.

Пригожин пожалел, что не поставил заранее прививку для профилактики коронавируса. Теперь он и его жена призывают других людей срочно пройти вакцинацию.

В интервью Пригожин также рассказал, что во время болезни впервые так долго не виделся с женой. Супругам пришлось жить отдельно 10 дней, в течение которых они не могли говорить даже по телефону.

Видео: продюсер Иосиф Пригожин в программе "Мой герой"

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