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Онищенко рассказал, когда ждать роста заболеваемости COVID-19

09:35
  • четверг
  • 03 июня 2021

Летом респираторные инфекции традиционно отступают

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России имеет шансы возрасти к осени.
Онищенко назвал условие нового всплеска COVID-19 в России

"Поскольку он циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем", - приводит слова Онищенко РИА "Новости".

Он добавил, что темпы вакцинации в стране необходимо наращивать, так как прослойка имеющих иммунитет к инфекции пока мала.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны COVID-19, заболеваемость в общем по стране снижается, а разные регионы по-разному выходят из пандемии.

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