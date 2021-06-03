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Захарова оценила ситуацию с правами СМИ-иноагентов в России

09:43
  • четверг
  • 03 июня 2021

Их права ни в чем не ущемлены

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выступила на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума, заявив, что работающие в СМИ-иноагентах журналисты не ущемлены в правах.
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"Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ - это неправда. Мы продолжаем работать со всеми", - приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова добавила, что российский закон о СМИ стал ответом Москвы на действия Соединенных Штатов и других западных стран по отношению к российским медиа.

За последний год, уточнила представитель внешнеполитического ведомства, было выявлено множество информационных кампаний и дезинформационных мероприятий о том, как в России применяется закон об иноагентах.

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