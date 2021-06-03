Набиуллина объяснила, что мешает экономическому росту

Дело не в переходе к нейтральной денежной-кредитной политике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума, что мешает экономическому росту России разгон инфляции.

"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - приводит слова главы ЦБ ТАСС.

В марте Набиуллина говорила, что российская экономика превзошла ожидания по темпам восстановления после введенных на время пандемии ограничений. "Это происходит благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса", - отмечала тогда руководитель ЦБ.

Прежде стало известно, что за первый квартал 2021 года государственный долг России вырос на 741,29 миллиарда рублей. Сейчас он составляет 19,68 триллиона. Это 17% прогнозируемого объема ВВП.

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