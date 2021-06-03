В Москве начнут выявлять остеопороз с помощью искусственного интеллекта

До конца года ИИ начнут применять по 13 направлениям

В Москве для распознавания остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии начнут использовать алгоритмы искусственного интеллекта. В течение года количество направлений, в которых будут применяться новые технологии, вырастет до 13, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям - результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу", - сообщила она.

В частности, искусственный интеллект начнут применять для анализа:

КТ/НДКТ органов грудной клетки для выявления эмфиземы легких, аневризми грудного отдела аорты и легочной гипертензии,

КТ и МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера,

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для обнаружения грыж, протрузий, стеноза,

рентгенографии опорно-двигательного аппарата для диагностики артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков,

снимков грудной клетки на КТ/НДКТ для диагностики остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

Ракова подчеркнула, что сервисы для анализа последних двух направлений появятся в столичных клиниках уже в июне.

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