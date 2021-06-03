В ВТБ высказались о продлении льготной ипотеки

Ее вряд ли продлят

Программа льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% не будет продлена в текущем виде после 1 июля. Фокус внимания сместится на адресную поддержку регионов, об этом ТАСС сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Комплекс мер будет действовать именно для тех областей, где важно поддерживать необходимые темпы строительства", - уточнил он.

На фоне увеличения ключевой ставки Центробанка, ставки по ипотеке в ближайшее время вырастут. Особенно это будет выраженно после 1 июля - в момент отмены программы господдержки по ипотеке.

Программа льготной ипотеки со ставкой до 6,5% была запущена весной прошлого года в рамках антикризисных мер. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года. Программа спровоцировала рост цен на недвижимость и бум жилищного кредитования.

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