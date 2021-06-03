Правительство утвердило новые требования к мигрантам

Установлен минимальный уровень знания русского языка

Как следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства, для иностранных рабочих утверждены требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства.

Уточняется, что мигранты обязательно должны свободно говорить на профессиональные и социально-бытовые темы. Касается это в том числе приема на работу, обращения в полицию, консультаций в больнице.

По истории России у соискателей из-за рубежа будут проверять знание ключевых событий, названий главных государственных праздников и крупнейших городов.

Требования распространяются и на тех, кто планирует временно жить в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram