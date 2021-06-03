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Правительство утвердило новые требования к мигрантам

10:14
  • четверг
  • 03 июня 2021

Установлен минимальный уровень знания русского языка

Как следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства, для иностранных рабочих утверждены требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства.
МВД может продлить пребывание незаконным мигрантам

Уточняется, что мигранты обязательно должны свободно говорить на профессиональные и социально-бытовые темы. Касается это в том числе приема на работу, обращения в полицию, консультаций в больнице.

По истории России у соискателей из-за рубежа будут проверять знание ключевых событий, названий главных государственных праздников и крупнейших городов.

Требования распространяются и на тех, кто планирует временно жить в России.

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