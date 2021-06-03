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На золотодобывающей шахте в Бурятии прогремел взрыв

10:22
  • четверг
  • 03 июня 2021

Есть погибший

Один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии.

Как сообщил источник "Интерфакса", самопроизвольная детонация произошла на руднике "Владимирский" из-за нарушения правил хранения взрывчатки. 

10 человек смогли вылезти из шахты самостоятельно, сейчас их осматривают медики. Об их состоянии не сообщается, но по предварительным данным, грозы для жизни нет.  

Источник ТАСС сообщает, что в штольне находились восемь человек, семерых эвакуировали. "Они вышли самостоятельно", - уточнили в экстренных службах.

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