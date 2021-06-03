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В России разработают стандарт для умных дорог

10:42
  • четверг
  • 03 июня 2021

Займутся этим Минцифры и Минтранс

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума, что Минцифры и Минтранс разработают стандарт для строительства в России дорог, адаптированных для использования цифровых технологий.
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"Понятно, что capex [капитальные расходы] требуется большой, и понятно, что это нужно делать на уровне единых стандартов", - приводит слова министра ТАСС.

У Минтранса, продолжил Шадаев, есть необходимые рычаги, чтобы без увеличения бюджета строить умные дороги более эффективно, при этом надо понимать, что дополнительных средств выделено, скорее всего, не будет.

Глава Минтранса добавил также, что беспилотный транспорт всех интересует, он может серьезным образом изменить отрасль.

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