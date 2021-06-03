Во второй день ПМЭФ обсудят экономику и санкции

График переговоров и дискуссий расписан по минутам

Развитие российских регионов, улучшение инвестиционного климата и глобальная безопасность. Сегодня в Санкт-Петербурге начался второй день Международного экономического форума. Начинается основная программа. Участники - тысячи инвесторов, представители крупных компаний из десятков стран мира - уже заключили первые многомиллиардные контракты.

Пусть в масках и с обязательным отрицательным тестом на коронавирус. Но впервые с начала пандемии - снова вместе. 5 тысяч участников из 68 стран мира. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге не просто говорят о новой реальности. Здесь ее формируют.

Катар инвестирует в строительство скоростных трасс в Петербурге. Немецкий бизнес вкладывается в особую экономическую зону в Астрахани. А российская "Новатэк" договаривается о поставках сжиженного природного газа в Китай. И это ещё до старта официальной программы ПМЭФ.

Открывают ее дискуссией о российской экономике. Пандемию она пережила лучше, чем многие европейские страны. Во многом благодаря мерам господдержки бизнеса. Но теперь настало время смотреть вперед. Ставка - на развитие.

"И бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в своей нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что нам наоборот надо больше средств в инфраструктуру вкладывать. Не в те расходы, которые нам создают постоянные обязательства. А в те расходы, которые дают нам рост экономики", - заявил глава Минфина Антон Силуанов.

При этом необходимо сдерживать инфляцию. По итогам года, прогнозирует правительство, она останется на уровне 4,5-5%.

"Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту. Нам нужен устойчивый экономический рост и устойчивая низкая инфляция. На этой базе доступные кредиты и устойчивая инфляция - это то, что помогает экономическому росту", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Санкции станут еще одной темой для дискуссий. Стоит ли ждать новой эскалации? Об этом сегодня будут говорить эксперты Валдайского клуба, сессия которого традиционно проходит в рамках ПМЭФ.

При этом уже сегодня Россия находится на 11-м месте по инвестиционной привлекательности в Европе. Число и география иностранных участников на форуме говорят сами за себя: Италия, Франция, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка.

В Петербурге - лидеры сферы IT, капитаны сырьевого бизнеса и крупнейших промышленных корпораций. На ПМЭФ приехали главы Total, Siemens, Wintershall и Huawei.

График переговоров расписан по минутам. А в повестке дискуссионных сессий - проекты в сфере экологии, здравоохранения и интеллектуальной экономики, за которой, уверяют эксперты, стоит будущее.

"Многие разделяют креативную экономику и сырьевую экономику. Для меня это все едино - потому что если мы с вами возьмем любой завод – деревообработка, к примеру - если на этом заводе работают качественные и креативные люди, хороший айтишник, хороший дизайнер, хороший копирайтер - то КПД этого завода явно будет больше", - заявила Марина Абрамова директор Роскультцентра, директор Российской креативной недели.

О мире в постковидную эпоху будут говорить и на пленарной сессии форума. Вместе с Владимиром Путиным в ней в формате видеоконференции примут участие эмир Катара и канцлер Австрии. В интервью накануне выступления Себастьян Курц подчеркнул, как важно для Австрии сотрудничество с Россией. И рассказал, что Вена уже сейчас ведет переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения и об открытии границ для российских туристов.

Кстати, туризму на форуме уделено много внимания. Российские регионы представили масштабную программу развития отрасли. И рассчитывают на привлечение крупных инвестиций. Всего в рамках форума ожидается подписание трех сотен соглашений.

Екатерина Выскребенцева, Матвей Шестаков, Михаил Жучков, Александр Терентьев, Илья Привалов и Роман Борискин, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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