Зарубежные журналисты рассказали в ООН о происходящем в Донбассе

Журналист из Франции Анн-Лор Боннель заявила об однобоком освещении в СМИ этой темы

Правду об обстрелах мирного населения Донбасса и антироссийской пропаганде Запада рассказали европейские журналисты на неформальной встрече Совбеза ООН по ситуации на Украине. Она прошла в режиме видеоконференции. Выступили британские и французские корреспонденты, которые своими глазами видели, что происходит в зоне конфликта. Журналисты внимательно следили за публикациями в западных СМИ, где нашли серьёзные расхождения с фактами.

Эта встреча проходила по формуле Аррии, названной так в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии. Он предложил ее в 1992 году для неформального и гибкого обмена мнениями по самым острым вопросам. Вот только гибкость, как выясняется, присуща далеко не всем дипломатам. Постпред России в ООН Василий Небензя констатировал: ряд членов Совбеза отказались от участия во встрече под предлогом, что некоторые спикеры находятся в санкционных списках их стран. А ведь общение было даже не очным, а по видеосвязи. И проблемы обсуждались самые важные.

"Надеюсь, что главный посыл ясен - пока западные сторонники не поменяют свою позицию и будут дальше поддерживать агрессию Киева, насилие, неонацизм и неослабевающий национализм, конфликт на Украине будет далек от разрешения", - сказал Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Тема встречи: "Обстоятельства "Майдана" и его последствия для Донбасса". На обсуждение пригласили свидетелей тех событий и представителей западных СМИ. Многие из них неоднократно бывали на Украине и до, и после начала конфликта в Донбассе. Много общались с людьми и составили для себя картину, которой готовы поделиться с миром. Вот только определенной его части правда не нужна.

"Я была очень удивлена освещением событий "Майдана" французскими СМИ, как и тем, что происходит в Донбассе. Я видела абсолютно жуткие кадры бомбардировок Славянска, которые проводила украинская авиация. Об этом французская пресса никогда не сообщала. СМИ не являются полностью беспристрастными, либо полностью вставая на украинскую позицию, либо в большей степени прислушиваясь к украинской аргументации, чем к российской", - заявила Анн-Лор Боннель, журналистка, режиссер, автор документального фильма о Донбассе (Франция).

А российская аргументация всегда была проста и предельно понятна: наша страна не является стороной конфликта в Донбассе, но при этом крайне заинтересована в его скорейшем разрешении. Однако Запад постоянно призывает Москву говорить с Киевом, вместо того, чтобы призывать к прямым контактам Киева с ЛНД и ДНР. И постоянно кое-кому там мерещатся российские солдаты. А вот что говорит очевидец. Еще раз подчеркнем - представитель западных СМИ.

"На западе твердят - русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было. Никто из западных СМИ не хочет говорить правду о том, что происходит. В частности, о том, что дома мирных жителей подвергаются артиллерийским обстрелам, а люди находятся в перекрестье прицелов снайперов. То, что происходит - это просто возмутительно", - уверен Дин О’Брайен, фотограф из Великобритании.

Впервые на Украину фотограф попал более 10 лет назад. Теперь сравнивает: тогда и теперь - это две совершенно разные страны. По его мнению, то, что случилось - результат политики запада в отношении Киева. О прямом вмешательстве во внутренние дела Украины говорил в своем выступлении и экс-премьер Николай Азаров. В свою очередь, постпред России Василий Небензя считает, что сегодня ситуацию продолжают раскачивать нынешние киевские власти, которые "похитили Украину".

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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