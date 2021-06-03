"Нужно прививаться": как идет вакцинация от коронавируса в Ярославской области

В регионе работают и мобильные пункты

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8933 новых случая коронавируса. Из больниц выписаны 9383 человека. По всей стране продолжается вакцинация. Сейчас гражданам доступны три препарата. А в ближайшее время в гражданский оборот выведут и четвертый - "Спутник Лайт".

Наталья Васильченко долго не решалась на прививку. Говорит, до недавнего времени ковид их поселок Борислоглебский в Ярославской области обходил стороной. А сейчас появилась важная причина не откладывать процедуру.

"Вдруг сама заражусь. Соседи лежат в Карабихе в тяжелом состоянии. У кого-то 70, у кого-то 80 процентов легких задето. Поэтому страшно как-то", - говорит Васильченко.

"Очень многие болели, болели тяжело. Я работаю с народом. Страшно, ходим везде. И в поликлиники. Поэтому приняла решение, что нужно привиться", - говорит соцработник, жительница поселка Елена Киселева.

Тем более, что в Борисоглебском районе теперь есть все три российские вакцины. Недавно привезли "КовиВак" научного центра имени Чумакова.

"Температуры не было, не жаловались. Ну болезненность в месте укола. Но это как бы допустимо, потому что все равно какая-то должна быть реакция в течение трех дней на любую прививку. Это же прививка", - рассуждает медсестра местной больницы Ольга Коптева.

Какую прививку из трех возможных сделать - может решить сам пациент, посоветовавшись с врачом.

"По рекомендациям инфекционистов для выработки коллективного иммунитета должно привиться порядка 60 процентов населения. Наш район - это чуть более 11 тысяч, соответственно, около 7 тысяч человек мы должны привить для выработки коллективного иммунитета", - говорит главный врач Борисоглебской ЦРБ Роман Насыров.

Около полутора тысяч уже привиты. Самые активные - пенсионеры. Чтобы охватить всех, организовывают мобильные бригады. Ведь есть и те, кто не может самостоятельно добраться до поликлиники. В Ярославской области действует 37 мобильных медицинских бригад и 31 мобильный прививочный пункт. Николай Бей привился уже давно. А для своей супруги вызвал бригаду медиков на дом. Перед уколом измеряют давление и сатурацию. О том, что приедет мобильная бригада, узнала соседка Галина Мазанкина. И тоже решилась на укол.

"Все делают и я делаю. Так что мы дома сидим, нам больно и не надо. Но все равно. Дети ходят, а вдруг принесут", - рассуждает женщина.

Полным ходом идет вакцинация военнослужащих в Бурятии. Перед процедурой - обязательный осмотр у терапевта и анализ на антитела.

"На данный момент провакцинированы военнослужащих в зоне ответственности личного состава, члены семей военнослужащих. Более 10 тысяч человек", - говорит медсестра военного госпиталя Надежда Мифтахова.

В ближайшее время в регион доставят еще более 2 тысяч доз "Спутника V". А в Центральном военном округе с декабря привиты уже 200 тысяч военнослужащих с семьями.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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