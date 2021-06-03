ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране сняли на видео

11:47
  • четверг
  • 03 июня 2021

Потушить его невозможно

На юге Тегерана горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Из района ЧП пришлось эвакуировать местных жителей, передает "ТВ Центр".

Потушить огонь практически невозможно. Необходимо дождаться полного выгорания нефтепродуктов. Всё что могут сделать пожарные - это отгородить другие резервуары с горючими материалами.

Власти опровергли предположения о диверсии. Причина возгорания - утечка на аварийной газовой трубе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пожар в Иране
Пожар в Иране
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.