Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране сняли на видео

Потушить его невозможно

На юге Тегерана горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Из района ЧП пришлось эвакуировать местных жителей, передает "ТВ Центр".

Потушить огонь практически невозможно. Необходимо дождаться полного выгорания нефтепродуктов. Всё что могут сделать пожарные - это отгородить другие резервуары с горючими материалами.

Власти опровергли предположения о диверсии. Причина возгорания - утечка на аварийной газовой трубе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram