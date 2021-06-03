Пыльная буря и паводок: в России бушует непогода

Пик половодья в ближайшее время ожидают в Красноярском крае

Мощная пыльная буря и ураган - в Астраханской области. Шквалистый ветер срывал кровли домов. В нескольких населённых пунктах жители остались без электричества. А в ряде российских регионов борются с сильными паводками.

В Красноярском крае объявлен режим ЧС. Уровень воды в Енисее продолжает расти и уже подходит к 4 метрам. Показатели - критические. Чтобы стабилизировать ситуацию, на местной гидроэлектростанции ежедневно увеличивают сброс воды. Спасатели следят за ситуацией и советуют местным жителям отказаться от поездок к реке.

В Чернышевском районе Забайкальского края вода уже отрезала нескольких сел от "большой земли". Спасатели помогают людям добраться до ближайших магазинов. А многим подвозят воду и продукты. Если уровень воды поднимется до критических значений, то людей эвакуируют в пункт временного размещения. Он уже обустроен в местной школе.

А в Тыве военные несколько дней подряд возводят защитные укрепления, чтобы предотвратить подтопления территории. 9 тысяч кубометров скального грунта пошли на строительство дамбы и в республике Хакасия.

А вот жителям Астраханской области приходится укрываться от песчаной мглы - регион накрыла мощная пыльная буря. Она пришла с грозой и сильным ветром. С некоторых зданий сорвало часть кровли. Многие дома остались без электричества. Коммунальные службы устраняют последствия разгула стихии.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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