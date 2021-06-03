Фестиваль "Фабрика Станиславского" открылся в Королеве

На открытии показали спектакль "Безымянная звезда"

Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" стартовал в столичном регионе. На открытии в подмосковном Королёве представили спектакль "Безымянная звезда".

Всего же в конкурсной программе - постановки из семи регионов России. В течение недели их покажут на нескольких площадках в столице, а также городах Московской области. Приехали и студенты театральных вузов из разных уголков нашей страны. Для них известные актёры и режиссёры проведут мастер-классы. На церемонии закрытия назовут лауреатов премии "Верю" за лучшую женскую и мужскую роли.

"Все участники, которых вы увидите, это всё замечательные, потрясающие постановки, в которых есть интересная форма и присутствует содержание. То, о чём я говорил и буду говорить всегда. Помимо экстравагантной формы, мне всегда было, есть и будет интересно содержание, которое несёт артист", - заявил актер, режиссер, худрук фестиваля Сергей Безруков.

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