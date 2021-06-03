Депутат Мосгордумы Артемьев: Технологии искусственного интеллекта упрощают жизнь в современном городе

Только в сфере ЖКХ работают 12 систем с применением ИИ

Более 50 проектов с применением искусственного интеллекта реализуется в Москве. По словам депутата Мосгордумы Олега Артемьева, такие технологии упрощают жизнь в современном городе.

"Город такой величины как Москва требует решений и технологий нового качества, которые может обеспечить только развитая цифровая среда. Обработка больших данных, сложнейших комплексов взаимодействия, моделирование с огромным числом переменных - это задача для искусственного интеллекта, и эти технологии внедряются во всех сферах городской жизни, от дорожного движения до медицины", - сказал Артемьев.

Депутат рассказал, что в сфере цифровых технологий и инноваций работает 15 проектов с применением искусственного интеллекта, в системе здравоохранения и образования – восемь, в ЖКХ – 12. Система внедрения алгоритмов искусственного интеллекта показала свою гибкость и жизнеспособность в сложных, экстренных ситуациях, отметил Артемьев.

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