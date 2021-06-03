Москвичи поддержали флешмобом инициативу Разворотневой по поддержке детей

Член ОП предложила открыть в каждом районе столицы спортивно-досуговые комплексы и бассейны для детей

На юго-востоке Москвы прошел масштабный флешмоб "Дети, встаньте в круг". Перформансы устроили сразу несколько семей, которые живут в столичном районе Печатники.

Так они поддержали инициативу Светланы Разворотневой. Ранее член Общественной палаты предложила открыть в каждом районе столицы спортивно-досуговые комплексы и бассейны для детей. Как отметила правозащитница, особенно в таких центрах нуждаются жители Печатников. Для проведения развивающих занятий там не хватает помещений.

"Необходимо создать такую систему, чтобы занятие спортом и творчеством было доступно вне зависимости от кошелька родителей. Для этого я предлагаю ввести московский стандарт поддержки семьи, в том числе возвращать родителям плату за кружки и секции, если за них приходится платить", - заявила Светлана Разворотнева, член Общественной палаты России, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей".

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