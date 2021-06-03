В Крыму стартовала первая в 2021 году смена форума "Таврида"

На мероприятие впервые приехали участники с ограничениями по здоровью

Молодые деятели культуры и искусств со всей страны собрались в эти дни в Крыму. На полуострове открылась первая в этом году смена форума "Таврида". Приветствие участникам и организаторам направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в нынешнем сезоне на мероприятие впервые приехали молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Это звуки "Тавриды" - новый образовательный сезон форума открывает арт-школа "Мы вместе" - платформа равных возможностей. 260 деятелей культуры и искусства из 66 регионов страны. Среди них впервые участники с ограничениями по здоровью.

"Для них это такой прям классный старт и, конечно, безусловно, новые возможности. Потому что это тоже состоявшиеся артисты, очень многие из них играют в театрах, поют, выступают", - рассказала куратор школы "Мы вместе" Валерия Юртаева.

Инесса Клюкина – победитель конкурса "Доброволец России". Приехала на форум "Таврида" поделиться опытом создания инклюзивного театра.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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