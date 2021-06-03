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В России выявили 8933 новых случая коронавируса

11:24
  • четверг
  • 03 июня 2021

Вылечились 9383 человека

В России за минувшие сутки выявили 8933 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2876. В Подмосковье за сутки заболели 770 человек.

Выздоровели за сутки 9383 человека. Скончались 393 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5099182 человека. Вылечились 4711982, умерли 122660 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 139,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 538061 человек.

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