Кабмин определил сроки окончания строительства "Северного потока - 2"

Реализация проекта находится в финальной стадии

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство России рассчитывает на завершение строительства газопровода "Северного потока - 2" до конца 2021 года.

При этом заместитель председателя кабмина отметил, что работы по возведению магистрали не останавливались.

"Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию", - приводит слова Новака РИА "Новости".

Точные сроки, уточнил вице-премьер, зависят в том числе от технических и погодных условий.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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