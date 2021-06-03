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Силуанов заявил, что в России нет административного регулирования цен

11:14
  • четверг
  • 03 июня 2021

У Минфина есть множество рыночных инструментов воздействия

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что в России нет административного регулирования цен.
Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты

"Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", - цитирует главу Минфина ТАСС.

Он добавил, что не следует "перегревать ситуацию" - существует много рыночных инструментов, которыми работает ведомство, механизмов достаточно.

В конце 2020 года российские власти объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в стране. Среди них были, в частности, соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

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