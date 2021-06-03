Башар Асад привился "Спутником V"

В Сирию уже поставлена первая партия вакцины

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что президент САР Башар Асад сделал прививку от коронавирусной инфекции. Для этого был использован разработанный в центре имени Гамалеи препарат "Спутник V".

"Да, вакцинировался", - ответил посол на вопрос "Интерфакса".

Дипломат добавил, что в Сирию уже поставлена первая партия "Спутника V".

"Сейчас уже народ вакцинируют", - уточнил собеседник агентства. При этом он не раскрыл точный объем поставленной в САР вакцины.

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