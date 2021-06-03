В Петербурге свадебный кортеж "уехал" в полицию за хулиганство (видео)

Молодые люди парализовали движение в центре города
Петербургская полиция задержала около 20 человек, которые бурно справляли свадьбу в центре города.
Как сообщает "Фонтанка", в полицию поступило несколько заявлений от автомобилистов, которые пожаловались на свадебный кортеж в районе Английской набережной, Молодые люди жгли файеры и мешали дорожному движению.
"Прибывшими полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте 21-26 лет. Практически все из них - уроженцы закавказских государств", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Хулиганов доставили в полицию для привлечения к ответственности, составлены протоколы о "мелком хулиганстве". За многочисленные нарушения ПДД также составлены свыше 20 административных протоколов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram