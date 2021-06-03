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В Петербурге свадебный кортеж "уехал" в полицию за хулиганство (видео)

12:19
  • четверг
  • 03 июня 2021

Молодые люди парализовали движение в центре города

Петербургская полиция задержала около 20 человек, которые бурно справляли свадьбу в центре города.

Как сообщает "Фонтанка", в полицию поступило несколько заявлений от автомобилистов, которые пожаловались на свадебный кортеж в районе Английской набережной, Молодые люди жгли файеры и мешали дорожному движению.

"Прибывшими полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте 21-26 лет. Практически все из них - уроженцы закавказских государств", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Хулиганов доставили в полицию для привлечения к ответственности, составлены протоколы о "мелком хулиганстве". За многочисленные нарушения ПДД также составлены свыше 20 административных протоколов.

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