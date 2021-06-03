Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 2682 пациентов

В столице подтверждено 2876 новых случаев заражения
После лечения от коронавируса в Москве поправились за сутки 2682 человека, передает в четверг федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.
Всего в городе от инфекции вылечились уже 1070107 пациентов.
"Подтверждено 2876 новых случаев заражения, госпитализировали 1197 человек, скончались 57 пациентов", - добавили в оперштабе.
Там также призвали горожан оставаться дома и вызывать врача при появлении симптомов ОРВИ.
По всей стране за сутки выявили 8933 новых случая COVID-19. За весь период пандемии переболели 5099182 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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