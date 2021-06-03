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Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм

12:11
  • четверг
  • 03 июня 2021

Международный восстановится, когда "мир привьется"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что сегодня гражданам имеет смысл больше ориентироваться на внутренний туризм.
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"У нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм ", - цитирует руководителя ведомства РИА "Новости".

Она также напомнила, что для безопасности россиян разработаны специальные правила.

Комментируя ситуацию с международным туризмом, Попова отметила, что уверена в его восстановлении в будущем, когда "мир привьется".

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