Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм

Международный восстановится, когда "мир привьется"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что сегодня гражданам имеет смысл больше ориентироваться на внутренний туризм.

"У нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм ", - цитирует руководителя ведомства РИА "Новости".

Она также напомнила, что для безопасности россиян разработаны специальные правила.

Комментируя ситуацию с международным туризмом, Попова отметила, что уверена в его восстановлении в будущем, когда "мир привьется".

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