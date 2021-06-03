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Силуанов заявил о "перегреве" инфляции в России

12:29
  • четверг
  • 03 июня 2021

Необходимо менять денежно-кредитную политику

В России рост темпов инфляции, достигший 5,9%, свидетельствует о ее "перегреве".

В связи с этим необходимо ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег.

"Элементы перегрева уже видим, высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш 4%. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет", - заявил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Перегрев может даже усугубиться, если Минфин не снизит расходы бюджета. В следующем году министерство намерено выйти на уровень расходов, который планировало три года назад.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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