Вассерман считает необходимым заменить ЕГЭ на экзаменационные сочинения по русскому языку

ЕГЭ не способен оценить уровень владения языком

Анатолий Вассерман предложил вернуть экзаменационные сочинения по русскому языку вместо Единого государственного экзамена. По его мнению, формат ЕГЭ – слишком узок, чтобы оценивать владение языком.

"Важно, что сочинение – это хороший способ проверить способность человека думать. Но, к сожалению, наша нынешняя школа вообще не ставит себе похожей задачи – научить думать", - сказал Вассерман.

Журналист и эрудит полагает, что школа сегодня занимается не формированием у детей целостной картины мира, а "пичкает набором несвязанных фактов". По мнению Вассермана, знание фактов - это всего лишь сырье для размышлений.

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