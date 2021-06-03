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Вассерман считает необходимым заменить ЕГЭ на экзаменационные сочинения по русскому языку

12:24
  • четверг
  • 03 июня 2021

ЕГЭ не способен оценить уровень владения языком

Анатолий Вассерман предложил вернуть экзаменационные сочинения по русскому языку вместо Единого государственного экзамена. По его мнению, формат ЕГЭ – слишком узок, чтобы оценивать владение языком.

"Важно, что сочинение – это хороший способ проверить способность человека думать. Но, к сожалению, наша нынешняя школа вообще не ставит себе похожей задачи – научить думать", - сказал Вассерман.

Журналист и эрудит полагает, что школа сегодня занимается не формированием у детей целостной картины мира, а "пичкает набором несвязанных фактов". По мнению Вассермана, знание фактов - это всего лишь сырье для размышлений.

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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