В ВОЗ передали низкий поклон российским медикам

Труд медработников по-прежнему чрезвычайно востребован
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил благодарность медицинским работникам из России за их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.
"Я хочу поблагодарить всех медработников России. Я хочу сказать "низкий поклон", - приводит слова Клюге ТАСС.
При этом "низкий поклон" он произнес на русском.
Как отметил директор евробюро ВОЗ, труд медработников чрезвычайно востребован по-прежнему, им приходится сталкиваться с тяжелыми нагрузками.
Кроме того, Клюге отметил приоритетное внимание к вопросам охраны здоровья со стороны руководства России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram