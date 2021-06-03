В ВОЗ передали низкий поклон российским медикам

Труд медработников по-прежнему чрезвычайно востребован

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил благодарность медицинским работникам из России за их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

"Я хочу поблагодарить всех медработников России. Я хочу сказать "низкий поклон", - приводит слова Клюге ТАСС.

При этом "низкий поклон" он произнес на русском.

Как отметил директор евробюро ВОЗ, труд медработников чрезвычайно востребован по-прежнему, им приходится сталкиваться с тяжелыми нагрузками.

Кроме того, Клюге отметил приоритетное внимание к вопросам охраны здоровья со стороны руководства России.

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