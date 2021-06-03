В Минфине рассказали, как "обелить" зарплаты в малом бизнесе

Налоговый режим можно "донастроить"

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов рассказал, выступая на сессии ПМЭФ, что донастройка налогового режима обеспечит "обеление" зарплат в малом бизнесе.

"Уровень налоговой нагрузки, когда все зарплаты платятся "белые", и та рентабельность, которая есть у малого бизнеса, они несопоставимы, и поэтому требуется определенная донастройка", - объяснил замглавы Минфина (цитата по ТАСС).

Как добавил Сазанов, в настоящее время власти проверяют возможность фискальных послаблений для малого бизнеса.

"В целом от этого комплекса мероприятий бюджетный эффект может быть либо нулевой, либо даже положительный", - уточнил замминистра.

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