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В Петербурге начались обыски у сервисов аренды электросамокатов

13:01
  • четверг
  • 03 июня 2021

За два дня сбили троих детей

В Санкт-Петербурге сотрудники СКР и МВД пришли с обысками в офисы сервисов по аренде электросамокатов.
В центре Москвы ограничили скорость арендованных электросамокатов

Следственные действия затронули кикшеринговые компании Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels, пишет "Интерфакс". Обыски проходят по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

В последнее время участились случаи наезда самокатов на детей, за два дня были сбиты три малыша. Так, 1 июня 50-летний мужчина сбил четырехлетнего мальчика в Колпинском районе, 2 июня в Московском районе 23-летний юноша тоже сбил четырехлетнего мальчика, а 3 июня в Невском районе мужчина на электросамокате наехал на пятилетнюю девочку и скрылся. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"

На данный момент в офисах кикшеринговых компаний следователи изымают документы, которые помогли бы в расследовании уголовного дела и установлении личности виновника наезда на девочку.

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