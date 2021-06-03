Румянцев: Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению

"Каждый ребенок должен быть излечен"

В России успешно внедряются новые подходы к лечению, что способствует развитию медицины в стране. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Наш тезис состоит в том, что каждый ребенок должен быть излечен. Задача госорганов, законодателей, а также исполнителей - врачей - достичь этого результата с помощью полного лекарственного бесплатного обеспечения детей в нашей стране", - заявил Румянцев во время выступления на ПМЭФ-2021.

Румянцев заметил, что Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению. Так, российское правительство организовало мониторинг лекарственного обеспечения детей в регионах, закупку остро необходимых лекарств, не имеющих регистрации и государственный контроль за производством лекарств, включенных в клинические рекомендации для лечения больных детей.

В Центре им. Дмитрия Рогачева благодаря применению инновационных технологий изменения клеточных рецепторов удалось вылечить до 70% ранее неизлечимо больных детей, заметил Румянцев.

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