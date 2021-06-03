Минпросвещения создаст "белый" интернет для школьников

Там будет только проверенный контент

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что его ведомство займется созданием "белого" интернета.

"Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета, мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда", - приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

По его словам, в специальной Сети для школьников размещаться будут в том числе фильмы и книги. Министр уточнил, что технологии не заменят традиционную систему обучения.

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