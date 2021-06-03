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Минпросвещения создаст "белый" интернет для школьников

13:08
  • четверг
  • 03 июня 2021

Там будет только проверенный контент

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что его ведомство займется созданием "белого" интернета.
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"Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета, мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда", - приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

По его словам, в специальной Сети для школьников размещаться будут в том числе фильмы и книги. Министр уточнил, что технологии не заменят традиционную систему обучения.

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