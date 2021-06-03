Президенту Чехии грозит импичмент

Милош Земан усомнился в российском следе во взрывах в Врбетице

Президенту Чехии Милошу Земану могут объявить импичмент. Комитет по безопасности Сената счёл, что глава государства дезориентирован и не способен выполнять свои обязанности.

Оппоненты усилили давление на президента после того, как в своём апрельском выступлении Земан заявил, что причастность России к взрывам во Врбетице не доказана, это лишь одна из версий. Глава чешского государства предложил дождаться итогов расследования.

Голосование по вопросу о доверии Земану состоится в Сенате на следующей неделе. В администрации самого президента эти действия считают попыткой госпереворота, передает "ТВ Центр".

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