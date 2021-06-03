"Меня подставили": появились новые кадры допроса Протасевича

Белорусский оппозиционер предположил, кто стоит за лжеминированием самолета Ryanair

Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что его могли подставить сторонники в оппозиции. Об этом блогер рассказал на допросе. Кадры с признаниями сегодня опубликовали белорусские СМИ. По словам задержанного, у его знакомого были связи с радикальной хакерской группой. Именно с этим человеком у Протасевича возник конфликт.

Фильм-расследование белорусских журналистов поминутно восстанавливает события 23 мая. В главных ролях - тот самый экстренно посаженный лайнер Ryanair и Роман Протасевич. Последний рассказывает о тех, кто остался за кадром и мог выступить режиссером этой истории. Во время оперативной сьемки основатель телеграм-канала Nexta ведет себя расслабленно, даже смеется и шутит. На человека, дающего показания под пытками, как об этом кричит оппозиция, явно не похож. Вот как он воспринял большое столпотворение на полосе после приземления самолета.

"Я даже подумал на самом деле, что это журналисты, которые в красных жилетках были. Что сейчас как известного персонажа, под звук фотокамер, под софиты телеобъективов сейчас будут спускаться, разве что не по красной дорожке. Во всяком случае, это будет красиво", - сказал Протасевич.

Однако снимали выход Протасевича из самолета разве что стандартные камеры видеонаблюдения аэропорта. Они же и позволили поминутно восстановить картину событий. 14:23. Автобусы отъезжают от лайнера. 14:35. Вот он вместе с другими пассажирами стоит в очереди на паспортный контроль. Процесс этот небыстрый. Но ровно в это же самое время оппозиционные и признанные в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналы взрываются сообщениями: режим Лукашенко посадил самолет, чтобы арестовать Протасевича, в республике ему грозит смертная казнь. Ньюсмейкером выступил советник сбежавшей за границу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вечорко. И именно с ним у Протасевича в последнее время наметился конфликт.

"У меня был в принципе личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряженный, особенно в последние дни. Изначально у нас не было с ним больших конфликтов за исключением того, когда на первой совместной пьянке были, он сказал, что у нас могут быть с тобой проблемы, у нас два таких сильных лидерских характера. Я, честно говоря, не знаю до сих пор, эта вот ситуация является ли продолжением конфликта", - заявил Протасевич.

По словам самого Протасевича, у Вечорки были связи с киберпартизанами, которые и ранее занимались лжеминированиями. А ведь именно из-за сообщения о бомбе на борту белорусские власти были вынуждены посадить самолет. Это была вполне прогнозируемая реакция. А вот чтобы не ждать, пока силовики разберутся в том, что вместо бомбы на борту кое-что поинтересней, кто это устроил явно решили форсировать события. Разлетевшееся по соцсетям сообщение об аресте объявленного в розыск блогера в тот момент, когда Протасевич еще только стоял в очереди на паспортный контроль, стало сигналом для КГБ. Послание было услышано, так как на это и рассчитывали: "Гражданин Протасевич, добро пожаловать домой и спасибо господину Вечорке"!

"Я на самом деле думал о том, что единственный раз, когда я вообще написал, о том, что куда и на каком самолете буду лететь, перемещаться, это было в рабочем чате за 40 минут до вылета, где есть в принципе и этот человек. Случается такая ситуация… С учетом того, что я находился в СИЗО, и у меня не было доступа к информации, одна из первых вещей, о которых я подумал, что меня реально просто подставили. Потому что я нигде этого не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!" – рассказал Протасевич.

Что же не поделили удравшие за границу оппозиционеры? Одну из версий подбросил сам Протасевич. Он не видел перспектив продолжать протестную активность. Но ведь если на улицах белорусских городов не будет беспорядков, западные кураторы не дадут денег.

"Сейчас активности просто нет. Сейчас ее не может быть. Еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, открыто говорил - сейчас уличная активность не нужна. Как минимум, надо ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили за миской похлебки", - сказал Протасевич.

Но ждать Тихановской, похоже, некогда. Нужно собирать деньги кураторов, пока к ней еще есть хоть какой-то интерес. И Протасевич, похоже, стал очень удобным поводом его подогреть.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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