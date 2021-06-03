В Москве открыли инфоцентр с данными о жертвах массовых репрессий

Он расположен на территории бывшего спецобъекта НКВД - расстрельного полигона "Коммунарка"

Данные о жертвах массовых репрессий теперь доступны в информационном центре в Москве. Сегодня его посетили родственники погибших и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Новый центр расположен на территории бывшего спецобъекта НКВД - расстрельного полигона "Коммунарка". С 1937 по 1941 годы там были захоронены шесть тысяч человек. Это видные политические деятели царской России и стран Балтии, а также министры Временного правительства. Их останки были найдены археологами в 2019 году. Сейчас центр ведет работу по сохранению памяти погибших.

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