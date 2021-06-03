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Доктор Елена Кац призвала решить вопрос незащищенности соцработников

15:01
  • четверг
  • 03 июня 2021

Проблему необходимо решать на законодательном уровне, уверена главврач детской поликлиники

В преддверии Дня социального работника внимание к проблемам тех, кто задействован в этой сфере привлекала муниципальный депутат и координатор Совета матерей Восточного административного округа Елена Кац.

Она посетила один из социальных центров столицы. Кац отметила, что следует уделять больше внимания привлечению и подготовке молодёжи. Кроме того, эта работа требует больших эмоциональных усилий, и необходимо организовать психологические тренинги. По словам Елены Кац, остро стоит и вопрос незащищённости соцработников.

"Я как координатор Совета матерей в этом отношении достаточно плотно общаюсь с сотрудниками социальной сферы, соцзащиты. На сегодняшний момент есть определённые вопросы, которые требуют решения. В первую очередь это вопрос незащищённости социальных работников и сотрудников других социальных сфер: медиков и педагогов. Безусловно, этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне. Он сейчас достаточно остро стоит", - заявила Елена Кац, главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат района Вешняки, координатор Совета матерей ВАО.

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