МИД подсказал, как не попасть в список недружественных стран

Пока в нем только США и Чехия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в интервью RT, что не попасть в список недружественных для Москвы стран можно, ведя с ней диалог на основе равноправия, уважения и закона.

"Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества, могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации", - уточнила при этом дипломат.

Ранее был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных стран. Туда включены США и Чехия. В отношении них будет действовать ряд ограничений.

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