ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД подсказал, как не попасть в список недружественных стран

13:25
  • четверг
  • 03 июня 2021

Пока в нем только США и Чехия

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в интервью RT, что не попасть в список недружественных для Москвы стран можно, ведя с ней диалог на основе равноправия, уважения и закона.
МИД предупредил Вашингтон о скорых "неприятных сигналах"

"Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества, могут быть и периоды охлаждения, бывают разные ситуации", - уточнила при этом дипломат.

Ранее был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных стран. Туда включены США и Чехия. В отношении них будет действовать ряд ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.