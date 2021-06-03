Мишустин призвал всех вакцинироваться от коронавируса

Это очень важно
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян обязательно прививаться от коронавируса.
Все имеющиеся в стране вакцины имеют высокую эффективность, это подтверждено испытаниями, заверил глава кабина во время посещения кабинета вакцинации в Ульяновске.
"Как человек, сам лично перенесший COVID-19, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку. Это очень важно", - отметил Мишустин.
Ранее в Минздраве заявили, что в России наступил коронавирусный перелом и во много благодаря профилактике заболевания с помощью вакцин.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. На данный момент зарегистрированы четыре препарата от COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram