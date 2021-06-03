Мишустин призвал всех вакцинироваться от коронавируса

Это очень важно

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян обязательно прививаться от коронавируса.

Все имеющиеся в стране вакцины имеют высокую эффективность, это подтверждено испытаниями, заверил глава кабина во время посещения кабинета вакцинации в Ульяновске.

"Как человек, сам лично перенесший COVID-19, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку. Это очень важно", - отметил Мишустин.

Ранее в Минздраве заявили, что в России наступил коронавирусный перелом и во много благодаря профилактике заболевания с помощью вакцин.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. На данный момент зарегистрированы четыре препарата от COVID-19.

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