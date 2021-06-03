Мишустин поручил подготовить программу обучения специалистов для авиастроения

В четверг премьер посетил предприятие "Авиастар-СП"

С рабочим визитом в Ульяновскую область сегодня прибыл Михаил Мишустин. Там премьер посетил областную детскую больницу и городскую поликлинику, а также авиастроительное предприятие.

На заводе производят самолеты Ил-76 и Ту-204. Обслуживают Ан-124 "Руслан". Кроме того, монтируют интерьеры и отрабатывают системы в лайнерах семейства "Сухой-Суперджет". Также председатель правительства побывал на единственном в России предприятии, где производят детали для самолетов из уникальных композитных материалов.

Премьер дал поручение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с Министерством науки и высшего образования подготовить программу обучения специалистов для авиастроительной отрасли.

"Нужно прямо конкретно с Министерством науки и высшего образования отработать вопрос подготовки кадров. Я абсолютно уверен, что это реализуемо, но потребует времени, потому что подготовить хорошего специалиста на авиационный завод, технолога, инженера хорошего, конструктора - это непростая задача", - отметил Мишустин.

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