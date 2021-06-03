ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ленком" покажет новую версию пьесы Островского "Доходное место"

15:33
  • четверг
  • 03 июня 2021

Что придумал режиссер Дмитрий Астрахан?

В "Ленкоме" репетируют комедию Островского "Доходное место". Премьера назначена на 22 июня, так что у создателей спектакля сейчас идет самый интенсивный период. Режиссёр Дмитрий Астрахан решил представить свою версию хрестоматийной пьесы. На сцене - не персонажи XIX века, а наши современники. Не хватало только одного, но очень важного исполнителя. Кто он и как ему работалось?

Очень трогательный момент - в Ленкоме встречают нового артиста. Йорк Барни выдержал кастинг и это его дебют. Пусть пока и не на сцене. В репетиционном зале.

А чтобы юного актера не испугать, все стараются лишний раз не шуметь. В спектакле "Доходное место" партнершей Барни будет Елена Есенина -  у них сразу несколько совместных сцен.

"Дрожит, волнуется, переживает, мне кажется, больше, чем артисты. Так как у меня есть собака, и животные меня любят, думаю, мы с собакой поладим на сцене, все будет хорошо", - говорит Елена Есенина, актриса театра "Ленком" марка Захарова.

"Доходное место" - пьеса о вечном. Деньги против принципов. Можно ли жить бедно, но честно? Или реальная жизнь любого заставит забыть о высоких идеалах? На ленкомовской сцене её еще не играли. Марк Захаров в конце шестидесятых ставил "Доходное место" в Театре Сатиры, в главной роли был Андрей Миронов. Постановку тогда практически сразу запретили. Эта комедия всегда, в любое время попадает в больное место.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Комедия Островского "Доходное место"
Комедия Островского "Доходное место"
Комедия Островского "Доходное место"
Комедия Островского "Доходное место"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.