"Ленком" покажет новую версию пьесы Островского "Доходное место"

Что придумал режиссер Дмитрий Астрахан?

В "Ленкоме" репетируют комедию Островского "Доходное место". Премьера назначена на 22 июня, так что у создателей спектакля сейчас идет самый интенсивный период. Режиссёр Дмитрий Астрахан решил представить свою версию хрестоматийной пьесы. На сцене - не персонажи XIX века, а наши современники. Не хватало только одного, но очень важного исполнителя. Кто он и как ему работалось?

Очень трогательный момент - в Ленкоме встречают нового артиста. Йорк Барни выдержал кастинг и это его дебют. Пусть пока и не на сцене. В репетиционном зале.

А чтобы юного актера не испугать, все стараются лишний раз не шуметь. В спектакле "Доходное место" партнершей Барни будет Елена Есенина - у них сразу несколько совместных сцен.

"Дрожит, волнуется, переживает, мне кажется, больше, чем артисты. Так как у меня есть собака, и животные меня любят, думаю, мы с собакой поладим на сцене, все будет хорошо", - говорит Елена Есенина, актриса театра "Ленком" марка Захарова.

"Доходное место" - пьеса о вечном. Деньги против принципов. Можно ли жить бедно, но честно? Или реальная жизнь любого заставит забыть о высоких идеалах? На ленкомовской сцене её еще не играли. Марк Захаров в конце шестидесятых ставил "Доходное место" в Театре Сатиры, в главной роли был Андрей Миронов. Постановку тогда практически сразу запретили. Эта комедия всегда, в любое время попадает в больное место.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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