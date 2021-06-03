В Москве на один день увеличили бесплатное время поездок на велопрокате

Акция приурочена ко Дню велосипедиста

Сегодня Всемирный день велосипедиста. По этому поводу в Москве увеличено до 60 минут бесплатное время поездок на этом двухколесном транспорте городского велопроката.

Обычно бесплатная аренда составляет полчаса. Воспользоваться этой возможностью можно сегодня до 11 вечера, передает "ТВ Центр".

С момента открытия сезона велосипедисты совершили почти полтора миллиона поездок. В этом году в столице добавили тысячу новых велосипедов, половина из которых - электрические. А в разных районах города установили почти 70 дополнительных станций проката.

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