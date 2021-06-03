Что известно о семье ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в Москве

Родителей погибшего мальчика заподозрили в алкоголизме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели годовалого мальчика на юге Москвы. Ребёнок выпал из окна квартиры на 14-м этаже. Мать, которая на момент гибели сына находилась дома, задержана.

Квартира семьи, в которой случилась трагедия, расположена на 14 этаже. У годовалого ребенка не было шансов спастись. По предварительной версии следствия, ранним утром он выпал из окна.

Это первые кадры из квартиры. Тот самый балкон, где мать закрыла сына. Видно, что окно распахнуто, а детский матрасик, на котором сидел маленький мальчик, расположен вровень с подоконником. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина о безопасности ребенка не подумала.

"Установлено, что в квартире находилась мать ребенка, которая, со слов соседей, периодически злоупотребляла алкоголем. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Проводится осмотр квартиры, устанавливается полная картина произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СК по Москве.

По словам соседей, мать злоупотребляла алкоголем. После очередного бурного застолья оправилась спать, но сын ложиться в кровать отказывался. Тогда женщина заперла его на балконе, чтобы он ей не мешал.

Отец погибшего малыша в этот день тоже был дома. Однако не вмешался в действия супруги, когда та запирала сына. Не исключено, что он тоже в этот момент был нетрезвый.

"Жену его видел, вот тут она на качелях с сыном гуляла, да, видел. Я никогда не вмешиваюсь в личную жизнь своих друзей, одноклассников и всего другого", - заявил сосед Николай Берсенев.

В связи с трагедией Следственный комитет возбудил уголовное дело о статье "Причинение смерти по неосторожности". Мать погибшего задержана. Ее допрашивают следователи.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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