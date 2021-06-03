Как прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку в Москве

В этом году экзамен сдают два дня

Сегодня и завтра почти 80 тысяч московских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку. Экзамен обязательный для всех. Высокие результаты особенно важны тем, кто планирует дальше поступать в вузы. Для аттестата достаточно и просто положительной оценки.

Каждая секунда на счету. Хоть и говорят, что перед экзаменом не надышишься, но педагоги отвечают на вопросы даже на пороге школы. Ведь в ближайшие часы будет решаться, хватит ли баллов для поступления в вуз своей мечты.

— Я вам еще раз желаю удачи. Я вас очень люблю и очень верю. И знаю, что вы сегодня сделаете все, чему вас учили долгие годы.

Но самый главный совет все же психологический. Ведь половина успеха - это хороший настрой и спокойствие. Учителя щедро делятся секретами, без которых даже самые умные могут не справиться с переживаниями и не ответить даже на самые простые вопросы.

В Москве обязательный ЕГЭ по русскому из-за эпидемиологической обстановки разделили на два дня. Ведь он самый массовый. Сегодня и завтра его сдают 76 тысяч выпускников. Строгие санитарные ограничения обязательны. В школы открыли несколько входов, чтобы разделить потоки. Обязательный замер температуры.

"Все аудитории продезинфицированы до экзамена и будут продезинфицированы после. Подготовлены средства индивидуальной защиты для всех участников экзамена и организаторов. Также в аудиториях проведения установлены обеззараживающие лампы", - говорит руководитель пункта проведения экзамена Мария Геращенко.

"Я считаю, что это необходимо для нашей безопасности, так как сейчас непростое время. И для того, чтобы мы оставались здоровыми, чтобы могли дальше сдавать экзамены, чтобы могли поступить, чтобы не оказалось каких-либо проблем, я считаю, что это необходимое условие", - говорит ученица 11 класса школы 1002 Кармелия Голман.

В аудиториях не 15 человек, как раньше, а всего 8. Так проще соблюдать социальную дистанцию. А на столе, кроме КИМов и паспорта, горький шоколад, чтобы подсластить часы испытания.

Екатерина Гоголева, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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