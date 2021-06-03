ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

15:08
  • четверг
  • 03 июня 2021

В городе работает около 200 пунктов вакцинации

Прививку в Москве сделали уже полтора миллиона человек. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

В городе работает около 200 пунктов вакцинации в поликлиниках и крупных торговых центрах. Прививку можно сделать и в павильонах "Здоровая Москва", которые открыты в парках и скверах. Записываться заранее не нужно. Всех принимают по живой очереди. При себе необходимо иметь лишь паспорт и полис ОМС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пункт вакцинации от Covid-19
Пункт вакцинации от Covid-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.