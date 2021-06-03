В Москве вакцинировано от коронавируса более 1,5 млн человек

В городе работает около 200 пунктов вакцинации

Прививку в Москве сделали уже полтора миллиона человек. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

В городе работает около 200 пунктов вакцинации в поликлиниках и крупных торговых центрах. Прививку можно сделать и в павильонах "Здоровая Москва", которые открыты в парках и скверах. Записываться заранее не нужно. Всех принимают по живой очереди. При себе необходимо иметь лишь паспорт и полис ОМС.

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