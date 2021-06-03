Строительство нового здания детской поликлиники №133 в Москве завершат раньше срока

Поликлиника станет удобнее и вместительнее

Строительство поликлиник в Москве в этом году будет ускорено. Некоторые объекты сдадут даже раньше запланированного срока. Новое здание ждут врачи филиала детской поликлиники №133 в Войковском районе. Сейчас она рассчитана на 140 посещений в день, а сможет принимать в несколько раз больше пациентов.

- Давай обнимемся, всё нормально будет! Всё хорошо будет.

Объятия так же важны, как постановка диагноза и лечение. Это Ольга Владимировна за 37 лет работы участковым педиатром поняла с самого первого дня.

"Я работаю здесь с 20 марта 1984 года, на одном месте, в этом кабинете. Если расшириться, будет больше оснащения, больше детей можем принимать, штатного расписания будет больше. Можно передать опыт большему количеству", - сказала участковый педиатр Ольга Семенова.

Второй филиал детской поликлиники №133 можно назвать образцово-показательным. Родители знают, что здесь принимают замечательные, очень профессиональные врачи.

"Мы сбежали сюда в далёком 2011 году со старшим сыном, потом родился в этом филиале Артём и сестра его, Катерина. И мы сюда ходим", - рассказала Наталья Елачева.

У детей - своя мотивация.

"Здесь стараются сделать атмосферу хорошей. Не просто обои, а, например, тут всякие дельфины", - говорит Артем Елачев.

Атмосфера хорошая, коллектив замечательный, расположение хорошее. Но места все же мало.

Детская поликлиника №133 Войковского района располагается в двух этажах жилого здания. Здесь уютно, она оснащена всем необходимым: и детям, и родителям здесь хорошо. Но может быть ещё лучше.

Отдельное современное здание. Трёхэтажное, светлое, с большими окнами. Для детей с температурой будет отдельный вход, вокруг здания - зелёная зона с детской площадкой. Для врачей - новейшее оборудование, зона отдыха и удобные кабинеты. Самые востребованные будут расположены на нижних этажах. Узкие специалисты, к которым теперь не нужно будет ездить в другие поликлиники, займут верхние этажи, там же разместится администрация. Теперь это считается стандартом. Точнее, "Стандартом Плюс".

"Это очень замечательно, что "Московский стандарт Плюс" работает. Он на самом деле очень помогает нам, правительством проводится большая работа в этом направлении. Это приятно, и мы с удовольствием в этой работе участвуем", - сказала заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники №133 Галина Глазкова.

Руководство поликлиники могут влиять на выбор места, цветовой гаммы и дизайна. Всё это тоже часть "Московского Стандарта Плюс", потому что качественное строительство - одна из главных задач московской программы.

"Мы перемещаем средства на этот год для того, чтобы больше выполнить объёмов работ. Для этого, соответственно, нужно больше капитальных вложений. Это ускорение строительства объектов медицинского значения – поликлиники", - рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пока будущие пациенты ждут результатов, на строительной площадке всё идёт строго по плану.

"Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 4-й квартал 2022 года, Планируем ввести объект раньше запланированного срока", - сказал руководитель проекта по строительству детской поликлиники Капитон Тугушев.

Поликлиника будет не только удобнее, но и вместительнее. Сейчас она рассчитана на 140 посещений, а в новом здании можно будет принимать 320 пациентов в день.

Александра Панина, Мария Леванова, Валерий Белинский, Владислав Карташов и Михаил Ямутов, "ТВ Центр".

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