В Москве начали тестировать сервис народного каршеринга "Рули"

В краткосрочную аренду можно сдать собственный автомобиль

В Москве начали устанавливать оборудование на первые машины желающих принять участие в тестировании нового сервиса народного каршеринга. Проект "Рули" позволит сдать свой личный автомобиль в аренду другим людям.

Своим любимым автомобилем Дмитрий Ольховиков готов поделиться, но пока только с близкими друзьями. Он и сам работает в области цифровых технологий. Любой стартап для него интересен. Поэтому одним из первых принял участие в таком "автоэксперименте". Это же и дополнительный источник заработка.

"У нас в семье два автомобиля, и одна машина иногда просто простаивает. Было бы интересно попробовать протестировать вот такую историю. Естественно, я буду предельно избирателен. На первом этапе это будут самые близкие друзья", - говорит Дмитрий.

Такими автодрузьями могут стать хорошие знакомые, соседи или просто автолюбители, которые вызывают доверие. Хозяин машины выбирает их сам. Знакомство происходит посредством удаленного доступа. Никакой передачи ключей из рук в руки, онлайн-программа "вшита" в электронику авто.

"Человек ставит свой автомобиль на охрану со штатного ключа. Уходит. И с мобильного приложения может перевести свой автомобиль в режим каршеринга. Подходит другой человек, которому, естественно, этот доступ разрешен, к этому автомобилю и снимает приложение с охраны, садится и едет", - объясняет представитель компании-разработчика программного обеспечения Дмитрий Андреев.

Для первой сотни участников эксперимента такая услуга, а заодно и страховка автомобиля, бесплатная в начале тестирования. Чтобы предложить или взять машину в аренду, нужно скачать приложение на телефон. Так собственники смогут делать авто доступным для аренды, когда оно не нужно для личного использования. А арендаторы - "видеть" его. Владелец при этом будет знать все о машине в режиме реального времени: где она находится, с какой скоростью едет и сколько осталось топлива.

"По заправке автомобиля существует три пути. Первый путь - это когда пользователь, то есть владелец автомобиля, сам заправляет. Вторая опция, когда заправляет арендатор, если это прописано в условиях аренды. И третья опция - когда услуги по заправке оказывает консьерж-сервис", - говорит руководитель проектов шеринга Департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.

Чтобы сдать свою машину в аренду, нужно, чтобы она отвечала всех техническим характеристикам и не была в пользовании дольше 5 лет. Департамент транспорта Москвы принимает заявки о всех желающих поучаствовать в таком эксперименте. Ведь главная его цель, по мнению разработчиков, - разгрузить дорожную сеть и парковки столицы.

Елена Сахно, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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