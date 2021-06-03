Загоревшееся здание в Хлебном переулке потушили

Причина возгорания выясняется

В центре Москвы пожарные спасли мужчину из горящего дома, передает "ТВ Центр". Утром в Хлебном переулке загорелось старое двухэтажное здание. Оно давно расселено, но там переодевались рабочие с соседней стройки. В момент ЧП на втором этаже находился один человек. Когда службы прибыли на место, весь дом был в дыму, огнем было охвачено 50 квадратных метров. Используя автолестницу, спасатели из окна эвакуировали пострадавшего, а потом оперативно потушили пожар. Причину пожара предстоит установить.

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