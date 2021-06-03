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Подольчанин с топором разгромил магазин и раздал покупателям пиво

15:22
  • четверг
  • 03 июня 2021

Приключения дебошира попали на видео

В Подольске полицейские задержали дебошира, разгромившего целый магазин. Об это сообщает "ТВ Центр".

53-летний мужчина обиделся на продавца и решил мстить. В один из вечеров он ворвался в торговое помещение и, угрожая ножом, потребовал пива. Работник драться не стал и при первой возможности скрылся через черный ход. Нападавший же начал крушить все вокруг топором. Когда зашли покупатели, преступник расщедрился и бесплатно угостил их напитками.

Веселье прервали оперативники. Заведено несколько уголовных дел, и теперь мстителю грозит серьезный срок и штраф.

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