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Новый фильм Серебренникова вошел в программу 74-го Каннского фестиваля

14:32
  • четверг
  • 03 июня 2021

Смотр состоится с 6 по 17 июля

В основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля, который состоится с 6 по 17 июля, включен новый фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", передает ТАСС.
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"Мы надеемся, что режиссер сможет приехать в Канны, чтобы лично представить свою картину", - сообщил генеральный директор смотра Тьерри Фремо.

Предыдущий фильм Серебренникова "Лето" участвовал в конкурсной программе Канн в 2018 году.

"Петровы в гриппе" поставлены по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Книга была опубликована в 2016 году и удостоена премии "Национальный бестселлер".

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